Фондовые индексы Европы выросли вслед за акциями сырьевых компаний

Европейские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику в понедельник, в том числе благодаря росту котировок акций сырьевых компаний на фоне повышения цен на нефть и металлы, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился за день на 1,17% - до 372,93 пункта. На прошлой неделе индикатор снизился на 5%, что стало максимальным падением с января 2016 года.

Британский FTSE 100 поднялся по итогам торгов на 1,19%, французский CAC 40 - на 1,2%, германский DAX - на 1,45%.

Спад на глобальных фондовых рынках, отмеченный ранее в этом месяце, эксперты объясняют как необходимостью коррекции после длительного подъема индексов, так и оттоком средств из акций в облигации на фоне роста их доходностей.

Аналитики UBS полагают, что падение фондового рынка на прошлой неделе было "скорее краткосрочной коррекцией, чем концом цикла". Они по-прежнему ожидают, что Stoxx Europe 600 завершит текущий год в районе 440 пунктов, в том числе благодаря росту корпоративных прибылей.

Это примерно на 18% превышает текущий уровень индекса.

"Европейские рынки начинают новую неделю на твердой почве, что является некой передышкой после двух недель падения, и обусловлено, в частности, пятничным подъемом фондового рынка США", - отмечает аналитик CMC Market UK Майкл Хьюсон.

"Однако этот подъем не отменяет тот факт, что рынки пережили две наихудшие недели в этом десятилетии", - говорит эксперт.

Лидерами роста в понедельник стали акции горнодобывающих компаний, существенно подешевевшие на прошлой неделе.

Стоимость бумаг Stora Enso подскочила на 3,4%, Voestalpine - на 4,5%, Aurubis - на 3,7%, Glencore - на 1,6%, ArcelorMittal - на 1,9%, Anglo American - на 2,4%.

Акции Royal Dutch Shell Plc подорожали на 1,9%, Total SA - на 1,2% и BP Plc - на 1,9%.

В то же время цена акций Airbus уменьшилась на 1,1% на информации о том, что европейский авиастроительный концерн выявил проблемы и дефекты в 30% из 113 двигателей американской Pratt & Whitney (P&W), которые установлены на находящиеся в эксплуатации самолеты A320neo.

В пятницу Airbus предупредила об этом Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), в понедельник компания подтвердила эту информацию СМИ. Новые проблемы в турбовентиляторных авиадвигателях с редуктором (GTF), которые поставляются P&W и германской MTU Aero Engines, отличаются от обнаруженных в прошлом году.

Котировки бумаг MTU Aero снизились на 2,3%. Цена бумаг американской United Technologies Corp., в которую входит Pratt & Whitney, рухнула на 5,3% на торгах во Франкфурте.

Акции Heineken NV подешевели на 2%. Голландская пивоваренная компания увеличила чистую прибыль и выручку в 2017 году, однако предупредила, что ожидает сохранения волатильной рыночной среды в текущем году.

Капитализация Air France-KLM сократилась на 3,9%. Десять французских профсоюзов, объединяющих пилотов, бортпроводников и наземный обслуживающий персонал Air France, назначили забастовку на 22 февраля.