Курс доллара США продолжает снижаться

Курс американского доллара продолжает снижаться во вторник, валютные трейдеры оценивают восстановление на глобальном рынке акций, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,2319 против $1,2292 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится во вторник около 133,30 иены по сравнению со 133,56 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,20 иены против 108,66 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,18%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,19%.

По итогам торгов в понедельник ICE U.S. Dollar уменьшился на 0,3% и WSJ Dollar - на 0,2%.

Укреплению курса иены во вторник способствует возобновление интереса к "безопасным гаваням". Некоторые аналитики полагают, что коррекция фондовых рынков, которая потрясла их на прошлой неделе, еще далека от завершения.

"Ключевым моментом экономических данных на этой неделе, на которые рынку стоит обратить внимание, является публикация в среду индекса потребительских цен в США. Некоторые важнейшие индикаторы указывают на риск ускорения инфляции в ближайшие месяцы", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Хард.