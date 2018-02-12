Экономика

18:03 12.02.2018

Гривня на межбанке в понедельник укрепился до 26,81 грн/$1

Гривня на межбанке в понедельник укрепился до 26,81 грн/$1

 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,81 грн/$1 с 27,025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,79-26,83 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты в понедельник удовлетворил 22 заявки на общую сумму $49,9 млн по курсу до 26,85 грн/$1. На аукцион объемом до $100 млн было подано 36 заявок на $78,3 млн по курсу от 26,835 грн/$1 до 26,87 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,85 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8487 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,8404 грн/$1 с 27,0585 грн/$1. Торговый оборот составил $430 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$440,62 млн

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