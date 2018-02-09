Экономика

18:48 09.02.2018

Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "красной зоне"

Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "красной зоне"

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,63% - до 1450,85 пункта, индекс ПФТС – на 0,27%, до 334,53 пункта.

Объем торгов на УБ составил 344,6 млн грн, в том числе акциями – 4,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 144,56 млн грн, в том числе акциями – 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-5,9%), "Донбассэнерго" (-5,34%) и "Мотор Сичи" (-0,87%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,39%) и "Центрэнерго" (+0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,06%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,85% - до 498,81 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (19,92 млн грн).

В "индексной корзине" тройку лидеров снижения составили бумаги "Милкиленда" (-3,9%), KSG Agro (-2,55%) и "Агротона" (-2,06%).

Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,52%).

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Интерфакс-Украина
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