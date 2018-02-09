В ситуации с гостиницей "Казацкий" нужно учесть интересы украинских военнослужащих

Выполнение решения Стокгольмского арбитража по гостинице "Казацкий" (Киев) должно учитывать интересы украинских военнослужащих, которые являются ее постояльцами, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я искренне уважаю инвестора (гостиницы "Казацкий" - ИФ) из Израиля, но в этом вопросе нужно исходить из интересов украинцев, которые живут в гостиничном комплексе "Казацкий", а это - бывшие военнослужащие. Мы понимаем и уважаем решение суда, но нам нужно согласовать все действия, чтобы не пострадали обычные украинские граждане", - сказал он в ходе Часа вопросов к правительству на пленарном заседании в пятницу.

Отвечая на вопрос народного депутата Олега Мусия об исполнении решения Стокгольмского арбитража указанному объекту, В.Гройсман сообщил, что поручил министру обороны найти правовое разрешение ситуации, которое не лишало бы прав на жилье граждан страны.

Как отметил О.Мусий, из-за конфликта вокруг гостиницы, в котором задействован израильский инвестор, правительство Израиля откладывает подписание договора о свободной торговле с Украиной.

Как сообщалось со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины, между ГП "Отель "Казацкий" и двумя частными структурами незаконно заключен трехсторонний договор о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора без образования юридического лица.

В дальнейшем, по данным прокуратуры, должностные лица данных обществ обратились в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма и обязали "Казацкий" выплатить в их пользу более 13,5 млн грн, а также оформить право общей долевой собственности на здания гостиницы приблизительной стоимостью более 60 млн грн. В сообщении отдельно отмечается, что любое документальное подтверждение о ведении совместной деятельности отсутствовало.

В то же время по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины суды трех инстанций признали недействительным договор о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора.

Между тем должностные лица указанных компаний обратились в органы государственной исполнительной службы с требованием принудительного исполнения решения иностранного суда, и, как сообщает управление по связям с общественностью Генпрокуратуры, "в настоящее время с госпредприятия в принудительном порядке незаконно взысканы денежные средства в размере 386,3 тыс. грн".

Государственное предприятие "Отель "Казацкий" находится под управлением Министерства обороны Украины. Расположено на ул.Михайловской, 1/3 возле Майдана Независимости в Киеве.

Собственником 100% ГП по состоянию на февраль-2018 является Минобороны.

Уставный капитал составляет 5,6 млн грн.