Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4%

Цены в промышленности Украины в январе 2018 года выросли на 4,4%, тогда как в декабре минувшего - на 1,7%, в ноябре – на 1,8% и в октябре - на 2,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2017 года) рост цен производителей в январе этого года составил 22%.

В то же время статведомство напомнило, что в январе минувшего года цены в промышленности снизились на 0,3%, в годовом измерении рост цен производителей составил 36,8%.

Как сообщает Госстат, в добывающей промышленности и разработке карьеров в январе текущего года по сравнению с декабрем 2017 года продукция подорожала на 2,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 4,1%, железных руд - на 3,1%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,3%, в том числе в производстве химических веществ и химической продукции - на 1,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,8%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,7%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 3,5%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,8%. В то же время в производстве кокоса и продуктов нефтепереработки зафиксировано снижение цен на 1,7%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,8%. При этом в производстве напитков рост цен составил 1,8%, мяса и мясных продуктов - 1%, сахара – 0,8%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1%, молочных продуктов - 0,5%.

Как отмечает Госстат, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены в минувшем месяце выросли на 10,2%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году составил 16,5%.