Убыток ПриватБанка по итогам 2017г обусловлен уценкой залоговых активов

Убыток ПриватБанка (Киев) по итогам 2017 года обусловлен уценкой полученных на его баланс в 2016 году залоговых активов, сообщила финансовый директор банка Галина Пахачук.

"К сожалению, нам пришлось в 2017 году продолжить работу по оценке справедливой стоимости активов, которые государство приобрело в 2016 году: крупные АЗС, нефтебазы, знаменитый "Буковель", которые были переданы в собственность государства по завышенной стоимости. В соответствии с рекомендациями нашего международного аудитора была проведена оценка их справедливой стоимости и, соответственно, уценка. Именно вопрос уценки этих активов привел к убыточной деятельности ПриватБанка по итогам 2017 года", - сказала она на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

По словам Г.Пахачук, если полностью исключить резервы, которые банк должен был сформировать под эти активы, то он получил бы прибыль в размере 3,6 млрд грн по итогам 2017 года.

Как сообщалось, государственный ПриватБанк по предварительным результатам по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% - до 259 млрд грн.

При этом, кредитный портфель банка возрос на 5,9% - до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% - до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам – на 40%, до 41,558 млрд грн.

В активах существенно возрос также объем ценных бумаг – на 78,1%, до 162,88 млрд грн.

В пассивах: объем средств физических лиц возрос на 34,88% - до 40,368 млрд грн, юридических лиц – на 9,48%, до 167,499 млрд грн.

Кроме того, уставный капитал банка был увеличен на 48,4 млрд грн – до 155,4 млрд грн.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости украинских банков за 2017 год, ПриватБанк в соответствующем периоде получил 22,966 млрд грн убытка.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года ПриватБанк по размеру активов занимал 1-е место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.