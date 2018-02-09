Экономика

17:32 09.02.2018

Убыток ПриватБанка по итогам 2017г обусловлен уценкой залоговых активов

Убыток ПриватБанка по итогам 2017г обусловлен уценкой залоговых активов

Убыток ПриватБанка (Киев) по итогам 2017 года обусловлен уценкой полученных на его баланс в 2016 году залоговых активов, сообщила финансовый директор банка Галина Пахачук.

"К сожалению, нам пришлось в 2017 году продолжить работу по оценке справедливой стоимости активов, которые государство приобрело в 2016 году: крупные АЗС, нефтебазы, знаменитый "Буковель", которые были переданы в собственность государства по завышенной стоимости. В соответствии с рекомендациями нашего международного аудитора была проведена оценка их справедливой стоимости и, соответственно, уценка. Именно вопрос уценки этих активов привел к убыточной деятельности ПриватБанка по итогам 2017 года", - сказала она на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

По словам Г.Пахачук, если полностью исключить резервы, которые банк должен был сформировать под эти активы, то он получил бы прибыль в размере 3,6 млрд грн по итогам 2017 года.

Как сообщалось, государственный ПриватБанк по предварительным результатам по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% - до 259 млрд грн.

При этом, кредитный портфель банка возрос на 5,9% - до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% - до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам – на 40%, до 41,558 млрд грн.

В активах существенно возрос также объем ценных бумаг – на 78,1%, до 162,88 млрд грн.

В пассивах: объем средств физических лиц возрос на 34,88% - до 40,368 млрд грн, юридических лиц – на 9,48%, до 167,499 млрд грн.

Кроме того, уставный капитал банка был увеличен на 48,4 млрд грн – до 155,4 млрд грн.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости украинских банков за 2017 год, ПриватБанк в соответствующем периоде получил 22,966 млрд грн убытка.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года ПриватБанк по размеру активов занимал 1-е место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

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