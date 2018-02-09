Инфляция в январе ускорилась до 1,5%

Инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению 1% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017г. составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%

На потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, сахар - на 1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в т.ч. табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел преимущественно за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8% и платы за аренду жилья на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 3% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%, автомобилей на 3,4%, а также транспортных услуг на 2,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017году составила 13,7%