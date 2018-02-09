Китайские компании выиграли 6 из 7 лотов тендера "Укргазвыдобування" на бурение

Две китайские компании сделали наименьшие ценовые предложения по шести из семи лотах объявленного в конце 2017 года тендера ПАО "Укргазвыдобування" на бурение 42 скважин, свидетельствуют результаты прошедших в пятницу аукционов в ProZorro.

Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering (XBEE) выиграла лоты №1-5, а Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPNGG) – лот №7. Кроме того, ООО "Энергофинанс" (Киев) предложило наименьшую цену по лоту №6.

По лоту №1 XBEE снизила цену с ожидаемых 528,234 млн грн до 393,544 млн грн (пять участников), по лоту №2 – с 955,251 млн грн до 751,801 млн грн (три участника), по лоту №3 – с 932,626 млн грн до 723,808 млн грн (два участника), по лоту №4 – с 865.884 млн грн до 673,52 млн грн (два участника), по лоту №5 – с 991,45 млн грн до 765,65 млн грн (два участника).

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По лоту №6 "Энергофинанс" снизила цену с ожидаемых 1 млрд 23,125 млн грн до 698,991 млн грн (четыре участника). По лоту №7 ZPNGG снизила цену с ожидаемых 975,613 млн грн до 723,52 млн грн (три участника).

Кроме XBEE и ZPNGG, которые соревновались во всех семи лотах, в торгах также приняли участие еще семь компаний, которые нацеливались на победу только в одном из лотов – ООО "Сервис Ойл", ООО "Буровая компания Укрбурсервис", ООО "Буровая компания Регион", ООО "Спецмехсервис", ООО "Энергофинанс", а также CNPC Xibu Drilling Engineering Company (Китай) и Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия).

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце декабря 2017 года объявило тендер на бурение 42 скважин общей ожидаемой стоимостью 6 млрд 272,183 млн грн (с НДС).

Ориентировочная длительность сооружения шести скважин по лоту №1 – 441 сутки, лоту №2 – 734 суток, лоту №3 – 714 суток, лоту №4 – 655 суток, лоту №5 – 766 суток, лоту №6 – 794 суток, лоту №7 – 752 суток.

Еще ранее, в конце октября 2016 года, УГВ объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13,035 млрд грн (с НДС). Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), Crosco (лоты №8, №10, №2 - 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября). На рассмотрении предложений по-прежнему находятся лоты №3,6,9,14. Еще три лота (№11, №13 и №15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения УГВ в 2017 году возрос на 21,2% (на 41,991 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 240,415 тыс. м. Компания в 2018 году планирует увеличить бурение вдвое по сравнению с 2017 годом – до 484 тыс. м

Стратегия УГВ предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

Добыча газа УГВ в 2017-м увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время планка по добыче на 2018 год снижена до 15,94 млрд куб. м, что в компании поясняют блокированием выдачи ей лицензий.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.