ПриватБанк сделал уточняющий запрос по счетам сотрудников "1+1 медиа"

ПриватБанк (Киев) в ответ на запрос Национального банка Украины раскрыть информацию о движении по банковским счетам сотрудников медиахолдинга "1+1 медиа" сделал уточняющий запрос, сообщила бывшая исполняющая обязанности председателя правления финучреждения Галина Пахачук.

"Мы сделали в НБУ уточняющий запрос. В рамках ответа НБУ будем продолжать работу с центробанком", - сказала она на пресс-конференции в Днепре в пятницу.

Г.Пахачук уточнила, что запрос Нацбанка содержит только фамилии и имена, что не позволяет ПриватБанку полностью выполнить поставленную задачу.

"Для того чтобы банк профессионально выполнил свою работу, ему должна быть предоставлена дополнительная информация. Мы запросили такую информацию", - сказала она.

Г.Пахачук также уточнила, что в настоящее время проходит выездное и безвыездное диагностическое обследование как кипрской филии, так самого ПриватБанка.

"Нам нужно завершить крупное дело и я понимаю, что оно быстро не завершится, поскольку есть 206 млрд грн токсических кредитов, и эти активы необходимо вернуть в банк", - сказала она.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн путем выпуска гособлигаций и обмена их на акции.

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре того же года.