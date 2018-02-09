Литовская делегация прибудет в Украину 19-20 февраля для обсуждения законопроекта о НБФБ

Литовская делегация прибудет в Украину 19-20 февраля для обсуждения законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), сообщила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"К нам поступило письмо от представителей всех связанных с борьбой с экономическими преступлениями органов Литовской республики о том, что они прибудут с визитом в Украину. К этому визиту будут также привлечены эксперты Европейской комиссии, специализирующиеся на контроле работы органов по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в других странах ЕС", – сказала глава комитета, отвечая на вопрос о результатах встреч с литовскими коллегами.

В конце января украинская делегация во главе с Н.Южаниной посетила Литву, где встретилась с представителями литовских органов по борьбе с экономическими преступлениями и обсудила законопроект о НБФБ.

"Наш визит длился три дня. Мы встретились с представителями всех органов Литвы по борьбе с экономическими преступлениями. Посетили сейм, общались с депутатами, в частности, с профильным комитетом, даже с авторами законодательства (о борьбе с экономическими преступлениями – ИФ), которое сейчас успешно работает в Литве. Их опыт для нас важен, нам рекомендовали сотрудничать с литовскими коллегами", – отметила она.

В ближайшее время Н.Южанина также планирует посетить Румынию с целью представить там и обсудить указанный законопроект.

"Будем несколько дней в Румынии, чтобы услышать об их опыте, проанализировать, все ли мы учли в законопроекте... Кстати, сейчас мы его не можем представить широкому кругу только потому, что даже после поездки в Литву его подкорректировали. Например, в части расследований коллеги порекомендовали нам некоторые подходы", – добавила депутат.

В декабре 2017 года Н.Южанина презентовала концепцию НБФБ, которая предполагает введение в подследственность будущего правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами (ст. 191-1 Уголовного кодекса) и мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС) (ст. 222-2). Также к сфере полномочий бюро предлагается отнести расследования фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания Службы финансовых расследований (СФР), которую предусматривает утвержденный правительством законопроект. Согласно ему, СФР должна заработать в марте 2018 года.