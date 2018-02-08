Экономика

18:54 08.02.2018

НБУ утвердил назначение Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка

НБУ утвердил назначение Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка

Правление Национального банка Украины (НБУ) в четверг утвердило назначение Петра Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Как сообщалось, набсовет ПриватБанка 10 января назначил уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления банка и подал документы в НБУ на его утверждение.

Ранее банк возглавлял экс-министр финансов Украины Александр Шлапак, который был назначен в декабре 2016 года после того как правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В июле 2017 года наблюдательный совет ПриватБанка принял решение о назначении исполняющей обязанности председателя правления банка Галины Пахачук и удовлетворил просьбу А.Шлапака об увольнении с занимаемой должности.

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