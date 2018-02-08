Экономика

18:48 08.02.2018

Минюст обещает с мая-2018 допустить других участников к торгам электронным имуществом, кроме СЕТАМ

Минюст обещает с мая-2018 допустить других участников к торгам электронным имуществом, кроме СЕТАМ

 Министерство юстиции обещает с мая этого года допускать к организации электронных торгов арестованным имуществом других участников, кроме ГП "СЕТАМ", сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.

"Представители Министерства юстиции Украины заверили нас, что с мая 2018 года на базе существующей системы будет реализовано функцию API, которая была одним из требований рынка. С этого же времени начнется допуск на рынок электронных площадок в статусе партнера ГП "СЕТАМ", – написала она на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Тем временем правительственное распоряжение, закрепляющее монопольную функцию организатора электронных торгов арестованным имуществом за ГП "СЕТАМ", обнародовано на сайте Кабинета министров.

Как сообщалось, АМКУ в 2016 году провел исследование рынка реализации арестованного имущества и обязал Минюст внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрена возможность осуществления деятельности на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов не только госпредприятия "СЕТАМ", но и других субъектов хозяйствования. В частности, АМКУ адресовал Кабинету министров предложение о пересмотре распоряжения правительства №212 от 11 марта 2015 для обеспечения конкурентных условий на рынке реализации арестованного имущества.

Между тем правительство 31 января приняло распоряжение, которое закрепляет за "СЕТАМ" монопольные функции организатора электронных торгов арестованным имуществом.

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