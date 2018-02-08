Экономика

18:10 08.02.2018

Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

 Правительство Украины утвердило перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы и объемы бюджетных средств для их финансирования в 2018 году.

Соответствующее распоряжение №75-р от 7 февраля, принятое во исполнение требований Бюджетного кодекса Украины, обнародовано на веб-сайте правительства в четверг.

Согласно пояснению к документу, в частности, в рамках соответствующей бюджетной программы планируется текущий средний ремонт указанной автодороги в Житомирской области протяженностью 34,7 км с объемом финансирования 297,517 млн грн, в Хмельницкой области - протяженностью 9,6 км с объемом финансирования 302,481 млрн грн, в Черновицкой области - протяженностью 32,7 км с объемом финансирования 400 млн грн.

Общий объем финансирования составляет 1 млрд грн с введением в эксплуатацию 77 км автодороги.

Кроме того, распоряжением №74-р от 7 февраля Кабин утвердил перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автодороги общего пользования государственного значения Р-46 Харьков - Ахтырка в 2018 году и объемов бюджетных средств для их финансирования.

В частности, планируется в рамках соответствующей бюджетной программы провести ремонт автодороги Р-46 Харьков - Ахтырка на всей ее протяженности (104 км) общей стоимостью 982,2 млн грн, из них в Сумской области - 21,9 км ( в том числе два моста) на 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе один мост) на 762,6 млн грн.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян, Украина в 2018 году рассчитывает профинансировать дорожную отрасль приблизительно на 50 млрд грн. По его словам, с 1 января 2018 года региональные дороги переданы на баланс местных властей. Кроме того, с этой же даты начал работу Государственный дорожный фонд, поступления в который ожидаются в сумме 32,6 млрд грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Жесткий" Brexit оставит "дыру" в 80 млрд фунтов в британском бюджете

Кубив в 2017 получил 422 тыс. грн зарплаты, Розенко – 494 тыс. грн, Кириленко – 489 тыс. грн, Кистион – 424 тыс. грн

МЭРТ предлагает направить 500 млн грн на частичную компенсацию дорожникам стоимости отечественной дорожно-строительной техники

Минэнергоугля предложит Кабмину установить требование к поставщикам газа по формированию страхового запаса в 10% только при ЧС

Хмельницкая АЭС подключила первый блок к сети после завершения планового ремонта

Кабмин утвердил порядок рассрочки НДС на 24 месяца для импортного оборудования

Кабмин утвердил создание ЭКА и его устав

Правительство направит 2,5 млрд грн на строительство молочно-товарных комплексов

Кабмин направляет 1 млрд грн на 25%-ную компенсацию аграриям стоимости отечественной сельхозтехники

Правительство Украины утвердило механизм распределения средств на господдержку АПК

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ утвердил назначение Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка

Минюст обещает с мая-2018 допустить других участников к торгам электронным имуществом, кроме СЕТАМ

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent падала ниже $65 за баррель

Гривня на межбанке в четверг укрепилась до 27,1 грн/$1

ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

АМКУ рассматривает дело о концентрации ПСГ "Ковальская" на украинском рынке бетонных смесей

Philip Morris в 2017г сократил отгрузку продукции в Украине на 12,1%

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению "Укртелекома" в госсобственность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА