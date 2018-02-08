Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

Правительство Украины утвердило перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы и объемы бюджетных средств для их финансирования в 2018 году.

Соответствующее распоряжение №75-р от 7 февраля, принятое во исполнение требований Бюджетного кодекса Украины, обнародовано на веб-сайте правительства в четверг.

Согласно пояснению к документу, в частности, в рамках соответствующей бюджетной программы планируется текущий средний ремонт указанной автодороги в Житомирской области протяженностью 34,7 км с объемом финансирования 297,517 млн грн, в Хмельницкой области - протяженностью 9,6 км с объемом финансирования 302,481 млрн грн, в Черновицкой области - протяженностью 32,7 км с объемом финансирования 400 млн грн.

Общий объем финансирования составляет 1 млрд грн с введением в эксплуатацию 77 км автодороги.

Кроме того, распоряжением №74-р от 7 февраля Кабин утвердил перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автодороги общего пользования государственного значения Р-46 Харьков - Ахтырка в 2018 году и объемов бюджетных средств для их финансирования.

В частности, планируется в рамках соответствующей бюджетной программы провести ремонт автодороги Р-46 Харьков - Ахтырка на всей ее протяженности (104 км) общей стоимостью 982,2 млн грн, из них в Сумской области - 21,9 км ( в том числе два моста) на 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе один мост) на 762,6 млн грн.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян, Украина в 2018 году рассчитывает профинансировать дорожную отрасль приблизительно на 50 млрд грн. По его словам, с 1 января 2018 года региональные дороги переданы на баланс местных властей. Кроме того, с этой же даты начал работу Государственный дорожный фонд, поступления в который ожидаются в сумме 32,6 млрд грн.