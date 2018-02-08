Экономика

17:52 08.02.2018

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent падала ниже $65 за баррель

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent падала ниже $65 за баррель

 Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, при этом Brent в ходе торгов опускалась ниже $65 за баррель впервые с конца декабря.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв подешевели на $0,33 (0,5%) - до $65,18 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость контракта опускалась до $64,68 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $0,28 (0,45%) - до $61,51 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 2%, рекордными темпами с начала года.

Подъем нефтедобычи в Штатах остается главным препятствием на пути к цели ОПЕК и партнеров картеля - установлению баланса спроса и предложения на мировом рынке. Пока страны ОПЕК+ ограничивают свою добычу, американские компании пользуются тем, что цены на топливо выросли, и увеличивают производство.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3% - до 10,25 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

Аналитики Citigroup прогнозируют, что производство нефти в США может превзойти 11 млн баррелей в сутки к концу лета, то есть раньше правительственного прогноза, который предполагает достижение этого объема в ноябре.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки (б/с).

"Предложение стабильно высокое, и это оказывает давление на цены, - сказал аналитик ETF Securities Нитеш Шах. - Факторы, поддерживавшие нефтяные котировки в январе, постепенно сходят на нет".

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