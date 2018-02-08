Гривня на межбанке в четверг укрепилась до 27,1 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,1 грн/$1 с 27,12 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,08-27,12 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,124 грн/$1 с 27,1196 грн/$1. Торговый оборот составил $414,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$870,36 млн.