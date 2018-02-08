Экономика

17:26 08.02.2018

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

Австрийские компании будут приглашены для участия в конкурсе по менеджменту украинской газотранспортной системы (ГТС), заявляет президент Украины Петр Порошенко.

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"В энергетическом сотрудничестве с Австрией мы будем счастливы пригласить, в том числе, австрийские компании, для участия в конкурсе по менеджменту украинской газотранспортной системы. Мы уверены: это будет прибыльный и эффективный экономический проект", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом в четверг в Вене.

"В то же время наличие проекта "Северный поток-2" в значительной мере является проектом политическим, которые не имеет экономического смысла", - добавил глава Украинского государства.

Он также отметил, что большинство австрийских компаний и инвесторов "довольны реформами и прогрессом, сейчас происходящими в Украине". "Я уверен, что это очень хороший стимул, чтобы улучшать инвестиционный климат, наращивать инвестиционную привлекательность и обеспечивать инвестиционный и экономический рост нашего государства", - сказал П.Порошенко.

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