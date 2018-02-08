Philip Morris в 2017г сократил отгрузку продукции в Украине на 12,1%

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2017 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 12,1% по сравнению 2016 годом - до 19,356 млрд шт.

Согласно годовому отчету PMI, опубликованном в четверг, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% - до 67,1 млрд шт. в основном за счет влияния роста цен и увеличения незаконной торговли.

По данным компании, в четвертом квартале 2017 года общий объем рынка сигарет в Украине сократился на 3,8% - до 16,4 млрд шт. преимущественно из-за роста цен.

Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре выросла на 0,8% - до 4,83 млрд шт.

Доля Philip Morris на рынке Украины в 2017 году снизилась на 1,9 п.п. - до 27,3%. Снижение доли PMI произошло за счет падения доли бренда Bond Street на 1,6 п. п. – до 8,4%, Marlboro - на 0,1 п. п. – до 3%, доли других не флагманских брендов на 3,6 п. п. – до 9,6%.

В то же время доля бренда Parliament выросла на 0,3 п.п. – до 3,2%, бренда Philip Morris составила 3,1%.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

"Филип Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и Philip Morris.

Украина с 2016 года стала седьмым рынком мира, где компания реализует инновационную систему нагревания табака IQOS - продукт, который по информации компании, потенциально способный снизить риск для здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае продолжения курения традиционных сигарет.