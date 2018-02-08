Экономика

17:23 08.02.2018

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Объем торговли между Украиной и Австрией за 2017 года вырос на 17%, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Белленом (Alexander van der Bellen) в четверг в Вене.

По его словам, Украина удовлетворена динамикой отношений с Австрией в политическом и экономическом плане, надеется на дальнейшую поддержку, в частности, относительно позиций по Донбассу.

"Мы провели плодотворные и полезные переговоры с господином президентом, обсудили и празднование 25-летия восстановления дипломатических отношений между странами, и расширение экономического сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, П.Порошенко сообщил, что пригласил своего австрийского коллегу посетить Украину, тот согласился.

"Федеральный президент принял мое любезное приглашение в середине марта посетить Киев, и мы ждем с нетерпением Вашего приезда", - сказал президент Украины, обращаясь к австрийскому коллеге.

"Мы договорились, что во время визита попытаемся организовать и бизнес-форум, чтобы австрийские инвесторы могли собственными глазами увидеть, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украине, насколько улучшился инвестклимат", - сказал он.

Кроме того, как сказал П.Порошенко, он поддерживает создание совместной комиссии по изучению украинско-австрийской истории, о чем проинформировал ван дер Беллена.

"Я очень благодарен Австрии за поддержку Украины в Европейском Союзе. Отдельно хотел бы подчеркнуть важность - и мы это обсуждали во время нашей встречи – важность поддержки политики санкций по отношению к Российской Федерации вплоть до полной имплементации ими Минских соглашений", - рассказал он.

П.Порошенко отметил, что большая часть разговора с президентом Австрии касалась ситуации на востоке Украины.

"Я очень благодарен за несколько инициатив, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая участием австрийских специалистов в гуманитарном разминировании, облегчении доступа к школам, детским садам. Мы очень ценим это, как и то, что Австрия предоставила почти EUR5 млн гуманитарной помощи Украине", - отметил он.

Президент Украины добавил: "Благодарю и за поддержку миссии миротворцев по мандату Совета безопасности ООН, поддержку украинских предложений со стороны Австрии".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

Рада отклонила законопроект о ратификации торгового соглашения между Украиной и Таиландом

Внешнеторговый дефицит США в 2017 году достиг максимума за 9 лет

Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности"

Китайская YUYUE Home Textile создаст розничную сеть продажи льняного текстиля в Украине

Украина в 2018 способна обеспечить рост экономики выше 3,5%

Порошенко уверен, что Украина вскоре попадет в 50-тку рейтинга Doing Business

Порошенко и Пленкович обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах в Хорватии

Порошенко обсудил с президентом ВБ вопрос создания антикоррупционного суда

Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Берсе возвращение в Украину замороженных активов

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ утвердил назначение Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка

Минюст обещает с мая-2018 допустить других участников к торгам электронным имуществом, кроме СЕТАМ

Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent падала ниже $65 за баррель

Гривня на межбанке в четверг укрепилась до 27,1 грн/$1

ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

АМКУ рассматривает дело о концентрации ПСГ "Ковальская" на украинском рынке бетонных смесей

Philip Morris в 2017г сократил отгрузку продукции в Украине на 12,1%

Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению "Укртелекома" в госсобственность

ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА