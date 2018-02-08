Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Объем торговли между Украиной и Австрией за 2017 года вырос на 17%, заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Белленом (Alexander van der Bellen) в четверг в Вене.

По его словам, Украина удовлетворена динамикой отношений с Австрией в политическом и экономическом плане, надеется на дальнейшую поддержку, в частности, относительно позиций по Донбассу.

"Мы провели плодотворные и полезные переговоры с господином президентом, обсудили и празднование 25-летия восстановления дипломатических отношений между странами, и расширение экономического сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, П.Порошенко сообщил, что пригласил своего австрийского коллегу посетить Украину, тот согласился.

"Федеральный президент принял мое любезное приглашение в середине марта посетить Киев, и мы ждем с нетерпением Вашего приезда", - сказал президент Украины, обращаясь к австрийскому коллеге.

"Мы договорились, что во время визита попытаемся организовать и бизнес-форум, чтобы австрийские инвесторы могли собственными глазами увидеть, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украине, насколько улучшился инвестклимат", - сказал он.

Кроме того, как сказал П.Порошенко, он поддерживает создание совместной комиссии по изучению украинско-австрийской истории, о чем проинформировал ван дер Беллена.

"Я очень благодарен Австрии за поддержку Украины в Европейском Союзе. Отдельно хотел бы подчеркнуть важность - и мы это обсуждали во время нашей встречи – важность поддержки политики санкций по отношению к Российской Федерации вплоть до полной имплементации ими Минских соглашений", - рассказал он.

П.Порошенко отметил, что большая часть разговора с президентом Австрии касалась ситуации на востоке Украины.

"Я очень благодарен за несколько инициатив, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая участием австрийских специалистов в гуманитарном разминировании, облегчении доступа к школам, детским садам. Мы очень ценим это, как и то, что Австрия предоставила почти EUR5 млн гуманитарной помощи Украине", - отметил он.

Президент Украины добавил: "Благодарю и за поддержку миссии миротворцев по мандату Совета безопасности ООН, поддержку украинских предложений со стороны Австрии".