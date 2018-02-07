Трамп выразил недоумение из-за падения американских фондовых рынков

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи со скачками на американских фондовых рынках.

"В былые времена, когда появлялись хорошие новости, фондовые рынки росли. Сегодня, когда появляются хорошие новости, фондовые рынки падают. Это ужасное недоразумение: ведь у нас так много хороших, великих новостей об экономике", - написал американский президент в своем Twitter в среду.

Рынок акций США в процентном выражении продемонстрировал в понедельник самое значительное падение с 2011 года, когда в еврозоне бушевал долговой кризис, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала года.

При этом обвал Dow Jones в абсолютном выражении - на 1175 пунктов к закрытию сессии и на 1600 в течение торгов - стал максимальным за всю историю его существования, сообщал телеканал CNN.

Проблемы на рынках начались на прошлой неделе, когда усиление инфляционных ожиданий подстегнуло рост доходности гособлигаций. В США инфляция оставалась крайне слабой все девять лет посткризисного восстановления, но теперь инвесторы опасаются, что по мере усиления экономического роста она может существенно ускориться и вынудить Федеральную резервную систему повышать процентные ставки намного быстрее, чем планировалось.

Вместе с тем в пятницу стало известно, что число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 200 тыс., сильнее прогнозов рынка, тогда как безработица в прошлом месяце осталась на минимуме с декабря 2000 года - 4,1%.