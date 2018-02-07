КГГА хочет внести в уставный капитал "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн

городская госадминистрация (КГГА) предлагает Киевраде внести в уставной капитал коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" 7 млрд 420,083 млн грн.

Проект соответствующего решения за подписью заместителя главы КГГА Петра Пантелеева планируется рассмотреть на комиссии Киеврады по ТЭК и ЖКХ в четверг.

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"Увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на сумму 7 млрд 420,083 млн грн за счет денежного взноса собственника", - говорится в проекте документа.

В пояснительной записке указано, что средства необходимы для обеспечения приема теплоэнергетического комплекса столицы от ПАО "Киевэнерго" и обеспечения его дальнейшего функционирования. В частности, необходима закупка техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организация диспетчерской службы. Также понадобятся средства для авансовых платежей за газ.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" примет теплосети столицы от "Киевэнерго" с апреля 2018 года.