"Укрспецэкспорт" не получал никаких претензий к ремонту хорватских истребителей МиГ-21

В государственной компании "Укрспецэкспорт" заявляют, что претензий от Министерства обороны Хорватии относительно осуществленного ремонта истребителей МиГ-21 нет, а появление неправдивой информации о якобы претензиях увязывают с недобросовестной конкуренцией со стороны России.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренции со стороны России. Особенно в контексте того, что Хорватия пригласила "Укрспецэкспорт" принять участие в тендере по выполнению капитального ремонта 10 вертолетов Ми-171Ш Министерства обороны Республики Хорватия", - сообщила пресс-служба "Укрспецэкспорта" во вторник вечером.

В рамках участия в указанном тендере "Укрспецэкспорт" вовремя, с выполнением всех необходимых формальностей, предоставил полный пакет документов, а представители Минобороны Хорватии проверили возможности одного из украинских предприятий выполнять капитальный ремонт вертолетов Ми-171Ш.

"Однако, несмотря на то, что украинское предприятие имеет значительно больший опыт по выполнению капитального ремонта указанного типа авиационной техники, а также санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации, по информации, полученной из военного издания Defender.hr, АО "Авиационно-технический центр", которое представляет интересы Министерства обороны Республики, заключило контракт с АО "Вертолеты России", - проинформировала пресс-служба "Укрспецэкспорта".

Кроме того, в компании обратили внимание, что первоисточником неправдивой информации об истребителях МиГ-21 является венгерское издание Jutarnji Vijesti, которое ссылается на свои источники, а цитаты из соответствующего материала затем распространили некоторые "кремлевские СМИ".

Ранее источник в оборонном секторе Украины сказал агентству "Интерфакс-Украина", что очередная медийная кампания вокруг ремонта хорватских истребителей Миг-21, обеспеченного украинской стороной в рамках заключенного в 2013 году по итогам победы в тендере Минобороны Хорватии контракта, обусловлена недобросовестной конкуренцией на мировом рынке вооружений, а также связана с потенциалом ВТС Украины в области модернизации авиатехники.

"Контракт на проведение капитального ремонта и модернизации 12 истребителей МиГ-21 ВВС тактической авиации ПВО Республики Хорватия на мощностях ГП "Одесский авиационный завод" был обеспечен в полном соответствии с требованиями хорватской стороны. Качество авиаремонтных услуг подтверждено подписанным хорватским заказчиком актом приемки авиатехники. Официальных претензий и рекламаций заказчика в связи с качеством предоставленных авиаремонтных услуг украинская сторона не получала", - отметил собеседник агентства.

Источник также заметил: "Санкции ЕС в отношении РФ и разрыв украинско-российского ВТС сформировали новую ситуацию на рынке вооружений в сегменте ремонта авиатехники. И потенциал ОПК Украины в этом сегменте, включая региональный европейский оружейный рынок, провоцирует недобросовестную конкуренцию, а также очередные медийные кампании".

Как сообщалось, госкомпания "Укрспецэкспорт" в июне 2013 года выиграла тендер Минобороны Хорватии на оказание услуг по ремонту и модернизации самолетов МиГ-21 для ВВС тактической авиации ПВО Республики Хорватия. Помимо Украины, в хорватском тендере также приняла участие Румыния. Согласно условиям контракта, украинская сторона обязалась обеспечить ремонт на мощностях входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Одессавиаремсервис" семи хорватских Миг-21, а также поставить хорватскому заказчику еще пять отремонтированных МиГ-21, являющихся, по данным "Укрспецэкспорта", собственностью ГП "Одессавиаремсервис." По данным из открытых зарубежных источников, стоимость сделки составила 80 млн кун (по состоянию на июнь 2013г. $13,7млн/EUR10,5млн).

Летом 2016 года хорватские СМИ сообщили о начатом в Хорватии расследовании обстоятельств заключенного по итогам тендера контракта между Минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом". Согласно сообщениям, расследование хорватской военной полиции проводилось на фоне озвученных в отношении хорватских военных чинов подозрений в коррупции, а также выявленных фактов технепригодности части поставленной боевой авиатехники. При этом в течение последних лет скандальная закупка Хорватией модернизированных Миг-21 в Украине активно обсуждается не только хорватскими, но и зарубежными, и в первую очередь, румынскими, медиа.

На днях хорватские СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве написали о том, что Минобороны Хорватии якобы планирует обменять у украинской стороны прошедшие "некачественный ремонт" в Украине в рамках заключенного в 2013 году контракта МиГ-21 ВВС тактической авиации ПВО Республики Хорватия на "исправные".