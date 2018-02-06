Экономика

18:35 06.02.2018

ЕС выделяет более EUR17 млн на поддержку науки и инноваций в Украине

ЕС выделяет более EUR17 млн на поддержку науки и инноваций в Украине

В рамках программы Европейского Союза "Горизонт 2020" 83 украинских организации, в том числе вузы, исследовательские учреждения и представители частного сектора, получат EUR17,23 млн на реализацию своих проектов.

Как сообщается на странице в Фейсбуке представительства ЕС в Украине, всего 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму EUR312,81 млн.

Таким образом, подчеркивают в ЕС, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС "Горизонт 2020", как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", - указали в представительстве.

В марте 2015 года Украина стала ассоциированным членом программы ЕС "Горизонт 2020". С тех пор украинские организации получили возможность участвовать в программе на тех же условиях, что и страны-члены ЕС и другие ассоциированные члены "Горизонт 2020".

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