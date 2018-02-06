Инвесторам в облигации EM не стоит паниковать - JPMorgan AM

Инвесторам рынков стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) не стоит опасаться повторения паники 2013 года, которая была обусловлена повышением доходности гособлигаций США на фоне "ястребиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы, полагают аналитики JPMorgan Asset Management.

Падение индексов облигаций EM в национальных валютах и долларах в пятницу был максимальным с мая прошлого года, в то время как рост доходностей 10-летних US Treasuries до многолетних максимумов вызвал распродажу на фондовых рынках мира. Хотя Федрезерв намерен продолжать повышение процентных ставок, на этот раз США не единственная страна, экономика которой набирает обороты, сообщило агентство Bloomberg.

"Синхронный характер роста глобальной экономики всегда очень благоприятен для развивающихся рынков, - полагает Диана Амоа из JPMorgan. - Мы этого ожидали и соответствующим образом позиционировали наши портфели. Мы рассматриваем ситуацию как нормальную переоценку доходностей США".

"С фундаментальной точки зрения, если посмотреть на темпы роста в США, базовые ставки были слишком низкими для наблюдающейся в экономике ситуации. Нынешняя динамика связана в основном с экономическим ростом. А когда экономика США набирает обороты, от этого, как правило, выигрывают все, особенно развивающиеся рынки", - сказала она.

Д.Амоа сказала, что JPMorgan AM ищет рынки, переживающие сходный с США цикл, такие как Центральная и Восточная Европа.

"Мы по-прежнему предпочитаем страны с высокими реальными ставками без инфляционного давления - ЮАР и Россия остаются нашими фаворитами", - сказала она.