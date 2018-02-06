Экономика

17:42 06.02.2018

UPS закупит 18 грузовых самолетов Boeing на $6,4 млрд

UPS закупит 18 грузовых самолетов Boeing на $6,4 млрд

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) объявила о заказе 14 грузовых реактивных самолетов Boeing-747-8F и четырех самолетов 767-й модели для расширения мощностей на фоне стремительного роста спроса на услуги доставки.

Общая каталожная стоимость самолетов составляет порядка $6,4 млрд.

Поставка самолетов будет осуществляться в ускоренном порядке в дополнение к 14 грузовым лайнерам Boeing-747-8F, которые компания заказала еще в 2016 году. Все 32 воздушных судна будут доставлены до конца 2022 года, говорится в пресс-релизе UPS.

Международный авиапарк компании насчитывает более 500 собственных и арендуемых самолетов. По словам гендиректора и председателя совета директоров UPS Дэвида Эбни, рост международных перевозок компании превышает 10% на протяжении последних четырех кварталов.

Грузовой самолет Boeing-747-8F способен перевозить 46 транспортных контейнеров, или примерно 30 тыс. упаковок. Его грузоподъемность составляет около 140 тонн, а дальность полета - около 7800 км. Грузовой самолет Boeing-767 обладает грузоподъемностью около 60 тонн, он способен вместить 31 воздушный контейнер. Дальность его полета составляет около 5,500 км.

Основанная в 1907 году UPS работает более чем в 220 странах мира, штат составляет около 400 тыс. человек.

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