Внешнеторговый дефицит США в 2017 году достиг максимума за 9 лет

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 5,3% и достиг $53,1 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Это самый значительный объем с октября 2008 года.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель равнялся $50,4 млрд, а не $50,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали, что в декабре дефицит вырастет до $52,2 млрд, сообщает MarketWatch.

По итогам всего 2017 года внешнеторговый дефицит подскочил на 12,1% и достиг максимальной отметки за последние девять лет - $566 млрд.

При этом за прошлый год экспорт вырос на 5,5% - до $2,33 трлн, в то время как импорт подскочил на 6,7%, достигнув рекордных $2,9 трлн. Темпы роста обоих показателей были самыми существенными с 2011 года.

Дефицит США в торговле с Китаем, крупнейшим торговым партнером Штатов, в 2017 году увеличился на 8,1%, составив максимальные за время расчетов $375,2 млрд. Аналогичный показатель с Мексикой вырос на 10% и составил $71,1 млрд, что является самым существенным объемом с 2007 года.

Экспорт США в декабре увеличился на 1,8% относительно предыдущего месяца - до $203,4 млрд, что обусловлено рекордными поставками средств производства. Импорт повысился на 2,5%, составив $256,5 млрд, за счет рекордным поставок из-за рубежа потребительских товаров и продуктов питания. Оба показателя - экспорт и импорт - достигли исторических максимумов.

Дефицит баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) в декабре увеличился до $68,4 млрд по сравнению с $66,5 млрд месяцем ранее.