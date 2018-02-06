Экономика

16:57 06.02.2018

Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (№4666) с технико-юридическими поправками.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №4666 проголосовало 285 народных депутатов.

"Указанный вопрос на сегодня регулируется законодательством, принятым в далеком 1991 году. В то же время общества с ограниченной ответственностью – это самая распространенная форма бизнеса в Украине. Более 0,5 млн таких обществ в Украине", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт") представляя законопроект в парламенте.

Он также добавил, что по указанному законопроекту ко второму чтению поступило 503 поправки, из которых учтено 360.

Согласно законопроекту, стоимость доли ООО устанавливается по состоянию на день перед собранием участников ООО, где было принято решение об исключении участника из ООО.

В переходных положениях законопроекта содержится также положение о принудительном выкупе доли участником.

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