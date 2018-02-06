Должностные лица Мелиор Банка в 2012г провели незаконные операции по увеличению уставного капитала финучреждения

Должностные лица Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году провели с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на своем веб-сайте, об этом свидетельствуют результаты анализа движения денежных средств Мелиор Банка, проведенного ликвидатором Фонда после начала процедуры выведения банка с рынка.

"Выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года "платежеспособности" были проведены операции по незаконному выводу наличных средств на сумму более 6,5 млрд грн. В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка (на бумаге ликвидационная масса достигает 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше - 4,7 млн грн", - отмечает Фонд.

Согласно сообщению, вопреки требованиям действующего законодательства Украины, увеличение уставного капитала Мелиор Банка до минимально установленного размера, необходимого для продолжения банковской деятельности по состоянию на 2012 год, было осуществлено не за счет собственных средств акционера, а за счет кредитных средств, предоставленных самим банком фирмам, приближенным к акционерам Мелиор Банка. Так, с целью поступления средств и последующей оплаты взносов в уставный капитал банка, в пользу четырех компаний были выданы кредиты на общую сумму 187 млн грн. В дальнейшем привлеченные средства путем проводок через различные компании были зачислены на счет акционера банка.

При этом перечисление указанных кредитных средств на счета фирм и в дальнейшем - оплата взносов в уставный капитал банка происходило без фактического поступления средств на счета банка, а исключительно за счет искусственно сформированных активов в балансе.

В ходе изучения банковских операций Мелиор Банка также были установлены факты нарушения требований законодательства, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Так, за год до введения временной администрации (в период с 10 октября 2013 года до 9 октября 2014 года) банк осуществил операции по выдаче наличных средств на финансовую помощь и закупку товаров сельскохозяйственной продукции по чекам юридических лиц на общую сумму 5,237 млрд грн.

Кроме того, выявлены операции по перечислению средств со счетов юридических лиц на текущие счета физических лиц на общую сумму 1,3 млрд грн с последующим размещением этих средств физическим лицом на депозит или получением наличными.

В ходе анализа операций банка было выявлено, что наличные средства от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица.

По фактам выявленных уполномоченным лицом Фонда нарушений законодательства в Мелиор Банке было подано шесть заявлений в правоохранительные органы о совершении преступлений. В настоящее время все уголовные производства закрыты. В феврале 2018 года Фонд планирует подать обновленные заявления о совершении преступлений.

Как ранее сообщалось, НБУ 10 февраля 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мелиор Банка.

Нацбанк Украины зарегистрировал Мелиор Банк 24 февраля 2012 года. Единственным его акционером являлся ООО "Криан". Андрею Кузнецову принадлежит 75% уставного капитала ООО "Криан", Ольге Кононовой - 24%.

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2015 года по размеру общих активов (84,765 млн грн) Мелиор Банк занимал 158-е место среди 158 украинских банков.