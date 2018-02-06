В Германии роботизация может лишить работы 3,4 млн человек

Широкое внедрение цифровых технологий и роботизация могут привести к тому, что в Германии до 2022 года лишатся работы 3,4 млн человек, сообщается в исследовании Федеральной ассоциации информационных технологий, телекоммуникационных и новых СМИ (Bitcom).

"Таким образом может исчезнуть каждое десятое из нынешних 33 млн рабочих мест", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным исследования, цифровые технологии угрожают существованию каждого четвертого предприятия, штат которого превышает 20 сотрудников.

В коммуникационной сфере из 200 тыс. рабочих мест, существовавших в середине 90-х годов, в настоящее время сохранилось всего 10%, отмечает Bitcom.

По словам главы ассоциации Ахима Берга, схожие изменения грозят банкам и страховым компаниям, а также предприятиям химической и фармацевтической отраслей. В ближайшие 20 лет в этих сферах может исчезнуть до половины профессий.

Bitcom критикует политиков ФРГ, которые не уделяют должного внимания этой теме.

"На всемирном экономическом форуме в Давосе почти каждая дискуссия не обходилась без обсуждения темы искусственного интеллекта. В Берлине я практически ничего об этом не слышал", - сказал А.Берг.

До настоящего времени Германия не испытывала негативного влияния на рынок труда со стороны цифровизации, отмечает Deutsche Welle. Напротив, многие компании жалуются на недостаток квалифицированных кадров.

Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) считает, что цифровые технологии не несут в себе угрозы.

Использование этих "технологий приведет к значительному повышению производительности труда почти во всех сферах", говорится в заявлении VDMA. При этом изменятся виды деятельности и характеристики профессий, но в итоге цифровые технологии приведут к появлению большего числа новых рабочих мест, чем их будет утеряно.