Аграрии по-прежнему жалуются на отсутствие прогнозируемости при распределении зерновозов "Укрзализныцей"

Представители аграрного рынка Украины по-прежнему недовольны отсутствием прогнозируемости при распределении вагонов-зерновозов "Укрзализныцей".

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил генеральный директор компании "Гермес-Трейдинг" Юрий Скичко, в ходе встречи с руководством ПАО "Укрзализныця" в Американской торговой палате в понедельник.

"Ранее, к примеру, нам показывали красочную презентацию с механизмом распределения зерновозов, но так этот механизм и не заработал. Мы бы хотели вернуться к вопросу о прозрачности распределения зерновозов. Пока мы не понимаем, где и как они работают, как формируются рыночные цены на использование зерновозов" – отметил он.

Ю.Скичко напомнил, что в декабре 2017 года стало известно о планируемой дерегуляции вагонной составляющей в тарифах на грузоперевозки. "Но сделки по закупке товаров были осуществлены на многие вперед месяцы, у компаний все было посчитано исходя из стоимости типичных позиций, но в дальнейшем идет такое изменение с 19 февраля. Почему с 19 февраля, для нас непонятно, откуда определена цена 655 грн (за зерновоз – ИФ), тоже неизвестно, что за механизм определения – рынок с ним не знаком", - констатировал он.

Между тем, глава "Гермес-Трейдинг" отметил, что в самом механизме присутствует логика и, возможно, рыночная составляющая, но рынок не увидел ни одного тендера, на котором была бы определена стоимость зерновоза, равно как и схемы дальнейшей работы этого механизма.

"Также, оказывается, железная дорога отдала приоритет маршрутам, а сегодня мы услышали, что идет переоформление вагонов (на филиал ПАО "Центр транспортной логистики"), опять какой-то сюрприз для рынка, снова тысячи заявок не удовлетворяются. Нет прогнозируемости, нет понимания, как работает рынок, как он будет дальше работать", - резюмировал Ю.Скичко.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что конкуренция и рыночные механизмы фактически нивелируют возможное повышение стоимости пользования грузовыми вагонами ПАО "Укрзализныця" после дерегуляции вагонной составляющей тарифа и приведения его к среднерыночным показателям.

Говоря о новшествах дерегуляции и внедрения рыночной стоимости пользования вагонами, Е.Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" установила формульный подход в определении стоимости вагонов и сравнивает его с тем анализом рынка, который имеется на сегодняшний день.

По словам главы ПАО, основной подход в том, что его специалисты рассчитывают суточную стоимость вагона для полной его окупаемости в течение срока службы вагонов, в зависимости от типа подвижного состава и добавляют коэффициент рентабельности и стоимости денег во времени. "Иными словами, мы берем стоимость вагона на сегодняшний день, для полувагона это, к примеру, 1,1 млн грн, добавляем к этой стоимости ремонт (в течение всего жизненного цикла вагона), плюс индекс промышленных цен и корректируем на стоимость денег во времени в течение всего жизненного цикла вагона. Если говорить о полувагоне – это 22 года эксплуатации. Это все делим на весь жизненный цикл. В итоге мы вышли при расчете таким методом на цифры, которые близки к рыночным и намеренно на первом этапе мы водим цены ниже рыночных", - констатировал Е.Кравцов.

На сегодняшний день, по его словам, полувагон стоит по новым ставкам "Укрзализныци" 542 грн без НДС, а рыночная стоимость составляет порядка 600-800 грн.

"По итогу расчетов мы вышли на цифры стоимости: полувагон – 542 грн, окатышевоз – 625 грн, минераловоз – 645 грн, зерновоз – 655 грн, крытый вагон – 570 грн. Все цены являются расчетом по "нижней планке". Также важный момент – у нас теперь, в связи с применением нового подхода, будет определенная разница в стоимости повагонных и маршрутных отправок. Для нас, значительно выгоднее и эффективнее работать с маршрутными отправками – быстрее формируются, необходимо меньше затрат на формирование состава, лучше планируется график. В этой связи мы будем стараться стимулировать всех грузоотправителей переходить на маршрутные отправки, хоть это не всегда возможно. В итоге маршрутная отправка будет приблизительно на 10% дешевле повагонной", - сообщил Е.Кравцов.