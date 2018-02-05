Минфин получил на утверждение менее половины паспортов бюджетных программ 2018г

Министерство финансов Украины по состоянию на 31 января получило 222 паспорта бюджетных программ из необходимых 481.

Согласно сообщению на сайте ведомства, главные распорядители обязаны подать указанные документы до 30 января включительно, согласно требованиям законодательства.

В частности, не подали ни одного паспорта бюджетных программ Министерство юстиции (утверждения паспортов требуют 14 программ), хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров (11 программ), Министерство инфраструктуры (10 программ), МИД (8 программ).