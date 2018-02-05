Экономика

16:05 05.02.2018

Первый зам секретаря СНБО в 2017 году получил почти 970 тыс. грн зарплаты

Первый зам секретаря СНБО в 2017 году получил почти 970 тыс. грн зарплаты

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль задекларировал за 2017 год 968704 грн заработной платы, а также указал, что его супруга Антонина Коваль получила в минувшем году 18287 грн пенсии.

Соответствующие данные внесены в электронную декларацию М.Коваля за 2017 год, обнародованную на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Жена М.Коваля владеет земельным участком 1164 кв.м и домом в 411 кв.м в Киевской области. В общей собственности супругов – квартира в Киеве площадью 97 кв.м.

В декларации значится также автомобиль Toyota Land Cruiser 120 Prado, 2008 года выпуска.

Что касается наличных средств, то в совместной собственности четы Коваль – 200 тыс. грн и $30 тыс. Антонина Коваль задекларировала также $3500 на банковском счете.

М.Коваль назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО в феврале 2015 года.

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