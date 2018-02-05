Рада может рассмотреть вопрос о назначении главы НБУ в конце февраля

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового главы Национального банка Украины (НБУ) на следующей пленарной неделе, сообщил журналистам первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

"Я думаю, что у претендента, скорее всего, несколько дней уйдет на то, чтобы встретиться со всеми депутатскими группами и фракциями. Сейчас формируется его график (встреч - ИФ). Скорее всего, на следующей пленарной неделе (с 27 февраля по 2 марта – ИФ) будет голосование в сессионном зале", - сказал он после заседания комитета в Киеве в понедельник.

М.Довбенко также сообщил, что члены комитета на заседании задали претендующему на должность главы НБУ Якову Смолию более 30 вопросов, охватывающих все сферы деятельности регулятора, в том числе относительно оживления кредитования, капитализации банков, валютного регулирования и прочие.

"Я благодарен Якову Васильевичу (Смолию – ИФ), что он в ходе своего выступления представил проект закона "О валюте". Мы в комитете детально изучим этот законопроект", - сказал М.Довбенко.

По его словам, члены парламентского комитета также обсудили с Я.Смолием вопрос необходимости принятия закона о "сплите" (законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" – ИФ).

"Была дискуссия по этому законопроекту, который готовится ко второму чтению", - сказал М.Довбенко.

Говоря об отчете главы НБУ Валерии Гонтаревой, замглавы комитета сообщил, что она готова его представить.

"У меня был с ней разговор, она мне сказала, что отчет такой подготовила и готова его представить. Как только вопрос будет внесен в сессионный зал, она выступит с отчетом", - сказал М.Довбенко.

Как сообщалось, 18 января этого года президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по итогам заседания 5 февраля рекомендовал парламенту утвердить постановление об увольнении с должности главы НБУ В.Гонтареву и назначении на этот пост Я.Смолия.