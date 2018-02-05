Назначен и.о. главы правления СК "VUSO"

Наблюдательный совет страховой компании "VUSO" (Киев) 2 февраля назначил исполняющим обязанности главы правления компании Андрея Артюхова, занимающего должность заместителя главы правления компанию.

Как сообщается в официальной информации страховщика, он приступает к новой должности с 3 февраля.

ЧАО СК "ВУСО" зарегистрировано в 2001 году, специализируется на рисковых видах страхования. Его региональная сеть насчитывает более 30 представительств и отделений, расположенных во всех областных центрах и большинстве крупных населенных пунктов Украины.

Уставный капитал страховщика составляет 60 млн грн.