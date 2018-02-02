Экономика

19:03 02.02.2018

Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности"

Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности"

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2258-VІІІ "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", сообщается на официальном сайте главы государства пятницу.

Закон определяет правовые принципы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, которые возникают при ее осуществлении, и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Реализация закона позволит гармонизировать национальное законодательство в сфере аудита финансовой отчетности и аудиторской деятельности с законодательством ЕС и призвано содействовать развитию аудиторской деятельности в Украине и обеспечить улучшение инвестиционной привлекательности национальной экономики.

Согласно документу, предлагается, создать Орган общественного надзора, состоящий из Совета надзора над аудиторской деятельностью и Инспекции по обеспечению качества, который в первую очередь будет осуществлять контроль за качеством аудиторских услуг, которые предоставляются предприятиям, представляющим общественный интерес; также будут повышены требования к аудиторам, которые будут оказывать услуги таким предприятиям. Финансирование деятельности Органа общественного надзора будет осуществляться за счет взносов субъектов аудиторской деятельности.

Законом также устанавливается новый порядок аттестации аудиторов, вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

Законом предлагается создать Аудиторскую палату Украины, как профессиональную самоуправную организацию, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов. Также будет сокращено количество реестров с пяти до одного и создан единый реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, в связи с чем будут уменьшены расходы аудиторских компаний на учебу и сертификацию в разных регуляторных органах.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года и вводится в действие с 1 октября 2018 года, кроме положения, которое касается изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которое вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 года Верховная Рада 229-ю голосами поддержала законопроект №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

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