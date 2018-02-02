Курс биткойна опускался ниже $8000 впервые с ноября

Курс биткойна в пятницу падал на 13%, опускаясь ниже отметки в $8000 впервые с ноября.

Согласно данным CoinDesk на 16:02 МСК, курс биткойна несколько восстановился и составляет $8401, что на 8% ниже уровня по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CBOE подешевели в пятницу на 10% - до $8220.

В общей сложности капитализация криптовалют за последние 24 часа упала более чем на $100 млрд, пишет MarketWatch.

Аналитики отмечают, что снижение курсов криптовалют связано с опасениями по поводу более жесткого контроля над рынком со стороны мировых регуляторов, и сомневаются, что в ближайшее время биткойн сможет подняться с текущего уровня.

В четверг министерство финансов Индии пообещало "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов для финансирования нелегальной деятельности или в качестве платежной системы".

Как стало известно в пятницу, руководство банка UBS может ввести ограничения для своих сотрудников, занимающихся криптовалютами в личных целях. В частности, им может потребоваться просить официального разрешения руководства на такие операции.