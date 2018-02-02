Китайская YUYUE Home Textile создаст розничную сеть продажи льняного текстиля в Украине

YUYUE Home Textile, одна из крупнейших в Китае текстильных компаний по производству и переработке льна, а также производству и продаже текстильной продукции, планирует запуск розничной сети в Украине на 2018-2020 гг. и рассматривает Украину в качестве удобной площадки для развития бизнеса в европейском регионе.

Согласно сообщению на сайте компании Spenser&Kauffmann, она выступила юридическим консультантом YUYUE Home Textile по вопросам корпоративного структурирования бизнеса в связи с инвестиционным проектом в Украине.

Spenser&Kauffmann консультировала YUYUE в связи с созданием оптимальной структуры выхода на украинский рынок, корпоративным структурированием бизнеса, финансированием проекта, а также юридическим аудитом ряда объектов недвижимости в центре Киева для организации розничной сети.

YUYUE Home Textile – современное текстильное предприятие, объединяющее исследования, разработки, производство волокна, текстиля, полиграфию и крашение, шитье и продажу текстильных изделий. Продукция экспортируется в 59 стран и регионов, в том числе страны Африки, Францию, Швецию.

Сотрудничает более чем с 20-ю транснациональными компаниями, в частности, IKEA, Decathlon, Wal-Mart и Macy's.

Планы компании в Украине включают, в частности, создание технологической базы для производства льняного волокна, включающей выращивание, посадку и переработку льна.

В Украине в октябре 2016 года зарегистрировано ООО "Юй'Юе" (YUYUE, Киев), с уставным капиталом 289,5 тыс. грн, в которой компания YUYUE Home Textile владеет 74%, еще 26% принадлежит руководителю компании гражданин Франции Ли Жан-Иву.

Основным видом деятельности компании указано выращивание прядильных культур. Кроме того, в числе видов деятельности – подготовка и прядение текстильных волокон, ткацкое производство, оптовая торговля текстилем.

Также в Киеве в октябре 2017 года зарегистрировано ООО "Йотекс" с уставным капиталом 313 тыс. грн с аналогичным распределением долей тех же совладельцев.

Основной вид деятельности компании – оптовая торговля текстильными товарами, а также розничная торговля текстилем, одеждой и обувью, посреднические услуги в торговле.

Spenser & Kauffmann имеет более чем 11-летний опыт работы над сделками по корпоративному структурированию и реструктуризации, а также по сопровождению инвестиционных проектов.