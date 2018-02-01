Экономика

19:01 01.02.2018

"Кредмаш" в 2017г увеличил чистую прибыль на 86%

ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская обл.), по предварительным данным, завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 95,77 млн грн, что на 86,2% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Согласно опубликованной в прессе повестке дня общего собрания акционеров компании, намеченного на 23 марта, нераспределенная прибыль на 1 января 2018 года совпадает с чистой прибылью за прошлый год.

Вопрос о распределении полученной прибыли внесен в повестку дня собрания, и, согласно приведенному проекту решения, планируется выплата дивидендов в размере 60 грн на одну простую акцию (номиналом 25 грн). Дивиденды планируется выплачивать с 3 мая текущего года. Остаток чистой прибыли планируется направить на развитие производства.

Чистая прибыль на одну акцию составляет 280,26 грн.

Как сообщалось, по итогам работы в 2016 году "Кредмаш" выплачивал дивиденды из расчета 30 грн на акцию.

Согласно публикации, текущие обязательства ЧАО в 2017 году составили 211,23 млн грн против 98,25 млн грн годом ранее, долгосрочные – 1,06 млн грн против 0,78 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Кредмаш" за год сократилась на 27%, до 78,84 млн грн, а активы в целом выросли на 47%, до 621,39 млн грн.

Уставный капитал не изменился и составляет 8,543 млн грн.

"Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного потребления.

Как сообщалось, в 2017 году завод выпустил и реализовал 49 асфальтосместительных установок, тогда как в 2016 году реализовано 32 асфальто- и грунтосмесительных установок.

В 2016 году предприятие нарастило чистый доход на 16,2% к 2015 году, до 513,61 млн грн, а чистая прибыль выросла на 77%, до 51,43 млн грн. На экспорт было поставлено почти 46% продукции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Кредмаш" в 2016 г. увеличил объем производства на 17%

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% из 232 млрд грн госзаймов

Минфин объявил конкурс на отбор независимых членов набсовета Укргазбанка

Минфин США засекретил часть "кремлевского списка", чтобы его фигуранты не вывели активы

Гройсман: 2017 год стал знаковым для роста бизнеса в Украине

Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн

Цены на нефть повышаются

SEB повысил прогноз цен на нефть Brent до $65 за баррель в 2018-2019 гг

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

ОГХК в 2017г увеличила продажи на 20%

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г нарастил капинвестиции в гривне на 41,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА