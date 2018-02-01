Экономика

18:49 01.02.2018

Минфин США засекретил часть "кремлевского списка", чтобы его фигуранты не вывели активы

Минфин США засекретил часть "кремлевского списка", чтобы его фигуранты не вывели активы

Министерство финансов США засекретило часть "кремлевского списка" для того, чтобы препятствовать возможному выводу активов фигурантами списка, а также, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

"Министерство включило в доклад засекреченное дополнение, чтобы избежать вывода активов частными лицами и организациями, обозначенными в нем, а также, чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе министерства.

Ранее Минфин США обнародовал "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

При этом ранее глава ведомства Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената США, заявил, что министерство финансов США подготовит новые санкции в отношении России "в ближайшем будущем".

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