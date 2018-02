Гройсман: 2017 год стал знаковым для роста бизнеса в Украине

None

None 18:48 01.02.2018

Премьер министр Украины Владимир Гройсман назвал 2017 год знаковым с точки зрения роста бизнеса в Украине, в частности, американского.

"Мы говорим о 2017 год, который был знаковым с точки зрения роста бизнеса, в частности, американского бизнеса в Украине. Теперь о 2018-м. Он, наверно, будет сложным, однако намного лучшим, чем даже 2017-й. Мы приняли ряд важных, фундаментальных решений, которые могут изменить ситуацию в стране", - сказал он, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine, ACC).

Среди таких он выделил пенсионную, образовательную реформу, а также принятие закона о приватизации.

"Новый закон, который мы наработали совместно с бизнесом, позволяет создать дополнительные гарантии, сделать прозрачными процедуры", - добавил он.