Цены на нефть повышаются

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после неожиданного сокращения запасов бензина в США на прошлой неделе, а также благодаря позитивному прогнозу аналитиков Goldman Sachs.

Тем не менее, сдерживающее влияние на рынок оказывают опубликованные накануне данные о том, что нефтедобыча в США в ноябре прошлого года превысила 10 млн баррелей в сутки впервые за почти полвека, сообщает Dow Jones.

Эксперты JBC Energy полагают, что увеличение объема производства в стране до 11 млн б/с к концу текущего года "несомненно достижимая цель".

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Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 кв увеличились на $0,68 (0,99%) - до $69,57 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на $0,9 (1,39%) - до $65,63 за баррель.

На фоне повышения спроса резервы бензина в США за неделю сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

"Запасы бензина должны увеличиваться в это время года, поэтому их снижение - это заметное событие", - отмечает глава отдела исследований сырьевых рынков Standard Chartered Пол Хорснелл.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent на три месяца - до $75 за баррель, шесть месяцев - до $82,5 за баррель с ранее ожидавшихся $62 за баррель. Вместе с тем они полагают, что к 2020 году котировки снова снизятся до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США.

Банк ожидает, что в 2018 году дефицит предложения нефти на мировом рынке составит 200 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году на рынке будет наблюдаться профицит в размере 730 тыс. б/с.

Ранее эксперты Morgan Stanley заявляли о возможном подъеме цены Brent до $75 за баррель в этом году, а аналитики JPMorgan не исключают роста примерно до $78 за баррель в случае ухудшения ситуации с поставками более быстрыми темпами, чем предполагается сейчас.