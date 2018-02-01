Экономика

18:39 01.02.2018

Цены на нефть повышаются

Цены на нефть повышаются

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после неожиданного сокращения запасов бензина в США на прошлой неделе, а также благодаря позитивному прогнозу аналитиков Goldman Sachs.

Тем не менее, сдерживающее влияние на рынок оказывают опубликованные накануне данные о том, что нефтедобыча в США в ноябре прошлого года превысила 10 млн баррелей в сутки впервые за почти полвека, сообщает Dow Jones.

Эксперты JBC Energy полагают, что увеличение объема производства в стране до 11 млн б/с к концу текущего года "несомненно достижимая цель".

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 кв увеличились на $0,68 (0,99%) - до $69,57 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились на $0,9 (1,39%) - до $65,63 за баррель.

На фоне повышения спроса резервы бензина в США за неделю сократились на 1,98 млн баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

"Запасы бензина должны увеличиваться в это время года, поэтому их снижение - это заметное событие", - отмечает глава отдела исследований сырьевых рынков Standard Chartered Пол Хорснелл.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent на три месяца - до $75 за баррель, шесть месяцев - до $82,5 за баррель с ранее ожидавшихся $62 за баррель. Вместе с тем они полагают, что к 2020 году котировки снова снизятся до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США.

Банк ожидает, что в 2018 году дефицит предложения нефти на мировом рынке составит 200 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году на рынке будет наблюдаться профицит в размере 730 тыс. б/с.

Ранее эксперты Morgan Stanley заявляли о возможном подъеме цены Brent до $75 за баррель в этом году, а аналитики JPMorgan не исключают роста примерно до $78 за баррель в случае ухудшения ситуации с поставками более быстрыми темпами, чем предполагается сейчас.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

SEB повысил прогноз цен на нефть Brent до $65 за баррель в 2018-2019 гг

Нефть дорожает на оптимистичном прогнозе от Goldman Sachs

Цены на нефть слабо повышаются

Нефть продолжает снижение из-за роста запасов в США впервые за 11 недель

Нефть дешевеет в среду, но заканчивает январь с лучшей динамикой за пять лет

Total обнаружила месторождение в Мексиканском заливе, BP - два в Северном море

Нефть ускорила падение

Цены на нефть снижаются

Беларусь за 11 мес.-2017 сократила импорт нефти из РФ на 3,6%

Нефть продолжает снижаться, Brent - ниже $69 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% из 232 млрд грн госзаймов

"Кредмаш" в 2017г увеличил чистую прибыль на 86%

Минфин объявил конкурс на отбор независимых членов набсовета Укргазбанка

Минфин США засекретил часть "кремлевского списка", чтобы его фигуранты не вывели активы

Гройсман: 2017 год стал знаковым для роста бизнеса в Украине

Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

ОГХК в 2017г увеличила продажи на 20%

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г нарастил капинвестиции в гривне на 41,7%

Фокстрот инвестирует 150 млн грн в обновление 40 магазинов в 2018г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА