Экономика

18:27 01.02.2018

SEB повысил прогноз цен на нефть Brent до $65 за баррель в 2018-2019 гг

SEB повысил прогноз цен на нефть Brent до $65 за баррель в 2018-2019 гг

 Шведский банк SEB повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $65 за баррель по сравнению с ранее ожидавшихся $55 за баррель.

Условия на мировом рынке в 2018 году выглядят более жесткими, учитывая продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи до конца года и ожидаемое повышение спроса на 1,8% в это и следующем году, сообщается в отчете аналитиков банка. Поддержку котировкам могут оказать также ослабление курса доллара США и рост политических рисков.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Эксперты также повысили прогноз для Brent на 2019 год до $65 за баррель с $60 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Цены на нефть повышаются

Нефть дорожает на оптимистичном прогнозе от Goldman Sachs

Цены на нефть слабо повышаются

Нефть продолжает снижение из-за роста запасов в США впервые за 11 недель

Нефть дешевеет в среду, но заканчивает январь с лучшей динамикой за пять лет

Total обнаружила месторождение в Мексиканском заливе, BP - два в Северном море

Нефть ускорила падение

Цены на нефть снижаются

Беларусь за 11 мес.-2017 сократила импорт нефти из РФ на 3,6%

Нефть продолжает снижаться, Brent - ниже $69 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% из 232 млрд грн госзаймов

"Кредмаш" в 2017г увеличил чистую прибыль на 86%

Минфин объявил конкурс на отбор независимых членов набсовета Укргазбанка

Минфин США засекретил часть "кремлевского списка", чтобы его фигуранты не вывели активы

Гройсман: 2017 год стал знаковым для роста бизнеса в Украине

Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

ОГХК в 2017г увеличила продажи на 20%

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017г нарастил капинвестиции в гривне на 41,7%

Фокстрот инвестирует 150 млн грн в обновление 40 магазинов в 2018г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА