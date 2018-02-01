SEB повысил прогноз цен на нефть Brent до $65 за баррель в 2018-2019 гг

Шведский банк SEB повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $65 за баррель по сравнению с ранее ожидавшихся $55 за баррель.

Условия на мировом рынке в 2018 году выглядят более жесткими, учитывая продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи до конца года и ожидаемое повышение спроса на 1,8% в это и следующем году, сообщается в отчете аналитиков банка. Поддержку котировкам могут оказать также ослабление курса доллара США и рост политических рисков.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Эксперты также повысили прогноз для Brent на 2019 год до $65 за баррель с $60 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.