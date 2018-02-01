Экономика

18:14 01.02.2018

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) скорректировался вниз на 0,23% - до 1487,46 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 336,21 пункта.

Объем торгов на УБ составил 349,86 млн грн, в том числе акциями 5,4 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 1,15 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-5,11%) и "Донбассэнерго" (-2,83%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,96%), "Мотор Сичи" (+0,77%) и "Центрэнерго" (+0,46%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,85%) и "Мотор Сичи" (+0,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,22% - до 536,76 пункта при объеме торгов 2,5 млн злотых (20,9 млн грн).

В "индексной корзине" дешевели только акции "Астарты" (-0,7%).

В росте лидировали акции "Агротона" (+5,7%), агрохолдинга ИМК (+2,21%) и "Милкиленда" (+1,27%).

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