Qatar Petroleum включила Мексику в сферу своих интересов

Катарская Qatar Petroleum в альянсе с Shell и Eni получила право вести поисково-разведочные работы на пяти морских участках на шельфе Мексики, сообщает Катарское информационное агентство со ссылкой на заявление компании.

Компания получила право вести работы на блоках 3,4,6 и 7 в районе нефтеносного бассейна Perdido в Мексиканском заливе. Совместно с катарской компанией в проекте будет участвовать Shell, которая выступит в качестве его оператора с долей участия в 60%.

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Кроме того, Qatar Petroleum стала победителем тендера совместно с Eni на право вести разведочные работы на блоке 24 бассейна Campeche. Итальянскому концерну, который станет оператором проекта, принадлежит 65%, остальное - катарской компании.

Данные блоки были выставлены в рамках второго раунда объявленного Мексикой тендера на 29 блоков в бассейнах Perdido, Campeche и Mexican Ridges.

Оценивая результаты тендера, президент и исполнительный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби заявил, что данное достижение является шагом по реализации стратегии, направленной на расширение международного присутствия компании и включение Латинской Америки в зону ее интересов.

Предполагается, что мексиканские власти подпишут концессионные соглашения с победителями раунда до конца мая текущего года.