"Наш край" требует от "Укрзализницы" не повышать стоимость билетов, а бороться с коррупцией внутри ведомства

Партия "Наш край" требует от руководства ПАО "Укрзализниця" вместо повышения стоимости пассажирских перевозок начать борьбу с коррупцией внутри структуры.

"Руководство "Укрзализницы" планирует в 2018 году дважды повысить стоимость пассажирских перевозок – в целом на 21%. Причина – якобы убыточность пассажирских перевозок. Одновременно руководство "убыточного" предприятия ожидает прибыль в 100 млн грн за 2017 год и осуществляет закупки на 80 млрд грн. При этом только в прошлом году зафиксированы многочисленные факты коррупции внутри "Укрзализныци", которые нанесли государственному предприятию ущерб на десятки миллионов гривень. Если ликвидировать коррупцию, вопрос убыточности пассажирских перевозок снимется", – говорится в обращении к правительству и "Укрзализнице" сопредседателя партии Александра Мазурчака.

Он отметил, что поднятие цен на билеты не означает автоматическое повышение качества услуг.

"Сегодня тысячи украинцев вынуждены путешествовать по железной дороге с низким уровнем комфорта. (…) Стоимость билетов растет, а качество услуг остается на том же уровне. Хотя в уставе "Укрзализнице" первоочередными задачами являются безопасность и качество железнодорожных перевозок, а уже потом говорится о прибыли", – напомнил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" призвал руководство "Укрзализницы" не повышать стоимость социально значимых пассажирских перевозок. "Недопустимо повышать тарифы, когда деньги предприятия разворовываются. Реформы для людей, а не для обогащения чиновников", – резюмировал он.

Как известно, в 2018 году в "Укрзализнице" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 21%. В финансовый план на 2018 год заложены показатели двукратного повышения – по 10% каждый.