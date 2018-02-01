Alfa Smart Agro зашла в трейдинг агропродукции

Alfa Smart Agro объявила о начале работы департамента трейдинга сельскохозяйственной продукцией.

Согласно сообщению компании, Alfa Smart Agro будет помогать агропроизводителям в реализации урожая, также клиенты компании получат дополнительный финансовый инструмент – возможность покупать средства защиты растений и микроудобрения, рассчитываясь собственной продукцией.

Новый отдел планирует работать с зерновыми, масличными и нишевыми культурами.

"В счет оплаты СЗР покупка сельхозпродукции происходит по самым высоким ценам на день заключения сделки. Если сумма сделки превышает 5 млн грн, возможна дополнительная премия к рыночной цене", - указали в компании.

Трейдеры Alfa Smart Agro организовывают отгрузку продукции как с элеватора, так и со складов агропредприятия. Для южных регионов Украины предусмотрена опция покупки с доставкой в порт.

Кроме того, в ближайшее время департамент трейдинга планирует введение дополнительной услуги для аграриев – заключение договоров в иностранной валюте.

Alfa Smart Agro – производитель средств защиты растений и микроудобрений. Компания имеет завод по производству микроудобрений и СЗР в Белой Церкви (Киевской обл.).

В ассортименте Alfa Smart Agro более 70 препаратов (в том числе 33 гербицида, 10 фунгицидов, 10 инсектицидов, 5 протравителей, 8 других продуктов и линейка микроудобрений под ТМ Найс).