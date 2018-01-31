ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 1,25-1,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25-1,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

"Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и рост экономической активности уверенными (solid) темпами", - говорится в коммюнике. На предыдущем заседании ФРС давала такую же оценку ситуации в экономике.

"Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%", - говорится в документе. Этот абзац изменился по сравнению с декабрьским текстом.

"Рыночные показатели инфляционной компенсации повысились в последние месяцы, но остаются низкими, - считают руководители Федрезерва. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами, а показатели рынка труда останутся сильными", - отмечается в заявлении.

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет расти в этом году и стабилизируется около целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в документе. - Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции".

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1,25-1,50%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2-процентной инфляции", - сообщил Федрезерв.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", - разъясняет ФРС.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC.

Следующее заседание комитета, которое пройдет 20-21 марта, станет первым для Джерома Пауэлла в качестве главы Федрезерва и будет сопровождаться его пресс-конференцией, а также публикацией обновленных экономических прогнозов. Согласно ожиданиям большинства участников рынка, на мартовском заседании ЦБ может повысить процентные ставки.

Рост основных фондовых индексов США продолжился после обнародования решения ФРС, однако темпы повышения замедлились с 0,2-0,6%. Увеличение Dow Jones Industrial Average к 22:23 МСК составляло 0,3%, Nasdaq Composite - на 0,1%, Standard & Poor's 500 - 0,03%.

Курс доллара США начал подниматься на новости о том, что Федрезерв ожидает ускорения темпов роста потребительских цен. Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%.

Евро торгуется сейчас в районе $1,2406 против $1,2424 до опубликования решения ФРС.