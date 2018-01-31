Набсовет "Укроборонпрома" утвердил финплан госконцерна на 2018г., рассмотрел вопросы развития и антикоррупционные меры – источник

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" на заседании в среду утвердил финансовый план госконцерна на 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

"В ходе заседания Набсовета "Укроборонпрома" в среду члены Набсовета рассмотрели и утвердили финансовый план госконцерна на 2018 год", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, участники заседания также рассмотрели стратегию развития госконцерна и планы проведения международного аудита "Укроборонпрома".

По итогам рассмотрения Набсоветом принято решение инициировать перед Верховной Радой ускорение принятия закона о корпоратизации госпредприятий украинской оборонной промышленности и предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром", сообщил он.

Как отметил собеседник агентства, одним из центральных вопросов повестки дня заседания стал вопрос о системе предупреждения коррупционных проявлений в "Укроборонпроме".

"Участники заседания также приняли решение изучить целесообразность создания при Набсовете в статусе совещательного органа экспертного совета по реформе "Укроборонпрома" с целью повышения прозрачности его работы и усиления коммуникации с гражданским обществом", - сообщил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. Согласно уставу госконцерна, его высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ).

18 января указом президента №8/2018 в состав НС был назначен ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский. На сегодняшний день в состав НС "Укроборонпрома", помимо него, входят, также экс-Главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько и глава Госслужбы Финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Кабинет министров на заседании в среду назначил членом Набсовета "Укроборонпрома" по квоте правительства зарубежного советника госконцерна, экс-главу Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009) Энтони Тетера (Anthony Tether), который на этой должности с августа 2016 года консультирует госконцерн по вопросам развития ОПК Украины и продвижения украинской оборонной продукции на внешние рынки. На данный момент в составе НС остается свободной еще одна вакансия по квоте правительства

По оценкам главы НС "Укроборонпрома" Михаила Згуровского, усиление взаимодействия между оборонным производством и наукой с ориентиром на DARPA рассматривается одним из ключевых направлений реформы оборонной промышленности Украины и госконцерна "Укроборонпром".