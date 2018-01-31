Завод "Свет шахтера" поставил очистной комбайн для шахты ДТЭК Павлоградуголь

Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" поставил в адрес шахты "Западно-Донбасская" ДТЭК Павлоградуголь очистной комбайн УКД200-500, который стал 10-м работающим на шахтах Павлоградугля аналогичных комбайнов завода.

Согласно пресс-релизу Corum Group, машина эксплуатируется в комплексе с другим очистным оборудованием производства Corum, отгруженным ранее.

В сообщении отмечается, что применение такого типа комбайнов целесообразно при вынимаемых мощностях 0,9-1,2 м, что характерно для шахт ДТЭК Павлоградуголь.

"Основным потребителем комбайнов УКД200-500 на протяжении многих лет является ДТЭК Павлоградуголь, где уже работает 10 наших машин. Комбайны различных исполнений работают на предприятиях шахтоуправлений "Павлоградское", "Днепровское", "Терновское". Только в 2017 году на ДТЭК Павлоградуголь было отгружено две машины", - цитирует пресс-служба директора завода "Свет шахтера" Александра Ковальчука.

В числе конструктивных преимуществ комбайна отмечается, в частности, что благодаря суммарной мощности электродвигателей резания 500 кВт он подходит для пластов с высокой сопротивляемостью.

Кроме того, он оснащен унифицированными редукторами резания, поэтому на случай выхода одного из режущих элементов из строя достаточно иметь в резерве всего лишь одну запаску вместо двух., что позволяет избегать длительных простоев.

В лаве шахты "Западно-Донбасская" комбайн УКД200-500 трудится в паре с новым скребковым конвейером, отгруженным в ноябре 2017 года.

В сообщении также отмечается, что в начале января "Свет шахтера" также отремонтировал комбайн УКД200-250для шахтоуправления "Терновское".

Corum Group объединяет машиностроительные активы финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), а это предприятия в Харькове, Дружковке и Каменск-Шахтинском, "Корум Шахтспецстрой", сервисные компании Corum Source и Corum Repair, а также торговые компании и представительства в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме, Польше. Компания является одним из крупнейших поставщиков комплексных решений и оборудования в области горной добычи.

Ключевые клиенты компании — 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира.

В конце прошлого года входящий в СКМ холдинг "ДТЭК" сообщил о вхождении заводов в Харькове и Дружковке в состав "ДТЭК Энерго", а также о намерении предоставить заводу "Свет шахтера" 300 млн грн беспроцентной возвратной помощи.