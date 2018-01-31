Экономика

18:27 31.01.2018

"АвтоКрАЗ" поставил первую в 2018г партию самосвалов для "Метинвеста"

"АвтоКрАЗ" поставил первую в 2018г партию самосвалов для "Метинвеста"

ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) отгрузил на Северный горно-обогатительный комбинат партию самосвалов КрАЗ-65055 (6х4) грузоподъемностью 16 тонн, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Автомобили поставляются в рамках выигранного в декабре прошлого года тендера, объявленного ООО "Метинвест Холдинг".

Самосвалы имеют стандартную комплектацию, двигатель рядный - 375 л.с. Евро 5, самосвальная платформа - 12 кубов, есть АБС в тормозной системе.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь "АвтоКрАЗа" Дина Стеганцева, размер партии - 4 самосвала.

"Самосвалы КрАЗ-65055 - первые ласточки 2018 года для "Метинвеста". Но в целом за 2018 год количество закупленных этой компанией автомобилей КрАЗ будет существенно больше, чем в 2017 году и в предыдущие годы", - отметила она.

Согласно пресс-релизу, в 2017 году для нужд входящих в состав группы "Метинвест", Северного, Ингулецкого и Центрального горно-обогатительных комбинатов "АвтоКрАЗ" отгрузил 12 ед. автомобильной и спецтехники КрАЗ разных моделей, в том числе вахтовые спецмашины, автотопливозаправщики, автоцистерны, бортовые грузовики.

"Несмотря на то, что основная техника для добычи руды - это импортные карьерные самосвалы большой грузоподъемности, все же ежегодно и у национального производителя "Метинвест" покупает технику ", - отмечается в сообщении.

Спецтранспорт на базе КрАЗа используется для перевозки горняков по территории предприятий и к местам добычи, доставки топлива, технической и питьевой воды, ликвидации пожаров.

В сообщении подчеркивается, что ГОКи и метпредприятия Украины ежегодно, хоть и в небольших объемах, но стабильно заказывают спецтехнику КрАЗ.

"АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины.

За 2016 год реализовано 726 грузовиков, в том числе 47% - на внутренний рынок. На 2017 год первоначально было запланировано выпустить 1,2 тыс.автомобилей, но фактические объемы компания не разглашала.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест", крупнейшего в Украине и одного из ведущих в СНГ производителей железорудного сырья.

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